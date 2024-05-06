В Подмосковье на нелегальной ферме заживо гниет домашний скот

Дачники обнаружили незаконную ферму с трупами и заживо гниющими животными рядом с подмосковной Кубинкой в районе реки на землях для нужд ж/д, сообщает Telegram-канал Readovka .

Кто является владельцем незаконной фермы, не уточняется. Местные жители уже неоднократно обращались в администрацию. Дачники переживают, что хозяин фермы может сбрасывать трупы животных, погибших по неустановленной причине, в реку Сетунь, расположенную рядом.

В МВД РФ заявили, что владелец фермы уже установлен, а материалы дела направлены в Россельхознадзор для дальнейшего разбирательства. Владельцы загородных домов сделали фото теленка, которого обнаружили на землях. По их словам, от еще живого парнокопытного исходит гнилостный запах.

Выпас скота должен осуществляться только на территории АО «Племхоз „Наро-Осановский“», но животные забредают в СНТ «Лужок» и «Нива», а также в квартал Красная Горка в Кубинке.

В Минсельхозе сообщили, что после того, как информация о нелегальной ферме попала к журналистам, животных увезли в Рузский городской округ для дальнейшего содержания, а на железнодорожных землях, где была ферма, биологических отходов не обнаружили.