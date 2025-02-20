Воробьев и Волкова обсудили вопрос привлечения инвестиций в Электросталь

В настоящее время в Электростали активно развивается инвестиционная деятельность. Крупные компании реализуют значимые проекты. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава округа Инна Воробьева подробно обсудили вопрос привлечения инвестиций в муниципалитет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Большую роль в Электростали играют предприятия. Кроме того, что вносят свою лепту в разные социальные программы, заботятся о работниках, важно, что они продолжают инвестировать. Мы видим в округе большой экономический потенциал развития. Я надеюсь, вы и дальше будете оказывать максимальную поддержку предприятиям, приходу новых инвесторов», — обратился Воробьев к Волковой.

На сегодняшний день в Электростали компания «Энергетик» создает производство мебели для ванных комнат, «Масттех» налаживает выпуск форм для алюминиевых профилей, а «ТК Лифт» планирует производство спецтехники для автомобильной отрасли. Общий объем инвестиций по 12 проектам составляет около 1,5 миллиардов рублей, что обеспечит город 340 новыми рабочими местами.

Особое внимание уделяется развитию городской инфраструктуры. Завершено благоустройство первой очереди «Авангарда» — городского лесопарка, который уже стал популярным местом отдыха. За 2024 год его посетили 1,2 млн человек. По словам Волковой, вторую очередь благоустройства парковой зоны планируются осуществить в 2027–2028 годах.

В ближайшие два года также ожидается масштабное благоустройство нового места отдыха — лесопарковой зоны «Юбилейный», где появится лыжная трасса, названная в честь Саввы Ивановича Золотухи — почетного горожанина. Электросталь продолжает активно развиваться: в этом году завершится масштабная реконструкция самой крупной в Подмосковье площади — Центральной, расположенной у ледового дворца «Кристалл». Город также украсят обновленные скверы в разных районах — «На семи ветрах» в западной части и «Защитникам неба» возле парка «Авангард». Особым подарком для жителей станет восстановление исторического фонтана «Рыбки» на Пешеходном бульваре — этот объект радовал горожан еще в шестидесятых годах прошлого века.

Ранее Воробьев и Волкова обсудили строительства новых котельных в Электростали, модернизацию в сферах образования и здравоохранения, а также завершение капитального ремонта в культурном центре «Октябрь».