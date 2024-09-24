В обход собственных санкций: Запад продолжает скупать российское топливо

Запад почти полностью запретил импорт нефти и нефтепродуктов из России. Однако российское топливо активно скупается европейским рынком благодаря лазейке в санкциях, сообщает РИА Новости .

Оказалось, что 9 из 10 баррелей с нефтеперерабатывающего завода Star Aegean, принадлежащего Азербайджану, идут на Запад. СМИ указывают на прорехи в санкционном законодательстве, которые позволяют Европе покупать переработанный российский газ в Турции.

Только турецкие поставки газа в прошлом году принесли России около 3 млрд евро. Анкара увеличила закупки на 105%, при этом экспорт в Евросоюзе вырос на 107%. Еще одна страна, через которую поставляют газ, — Индия. ЕС нарастил импорт оттуда в 2023 году на 115%.

«Индийский канал» с удовольствием используют Великобритания и Германия. Берлин закупил из Индии в первом полугодии 2023 года в 12 раз больше нефтепродуктов, чем за это же время в 2021 году.

Дорогостоящие энергетические ресурсы негативно влияют на состояние европейской промышленности. ЕС все так же зависит от закупки топлива, только теперь за него приходится платить больше денег.