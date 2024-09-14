ЕС не смог избавиться от газовой зависимости и вынужден сотрудничать с Россией

Экс-глава ЕЦБ Драги: Европа все так же зависит от импорта газа из России

Дорогостоящие энергетические ресурсы негативно влияют на состояние европейской промышленности. ЕС все так же зависит от закупки топлива, только теперь за него приходится платить больше денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления бывшего главы европейского центрального банка Марио Драги.

В докладе «Конкурентоспособность Евросоюза: взгляд в будущее» экономист описал текущее состояние экономики и перспективы до 2029 года. По его мнению, энергетический рынок ЕС попал в трудное положение.

Компании объединения вынуждены платить за свет в два-три раза больше, чем в Соединенных Штатах. Цены на газ выше в четыре-пять раз. Это связано с введением санкций против РФ.

Поскольку экономика Евросоюза на протяжении большого количества лет росла за счет дешевых энергоресурсов из РФ, после отказа от них ожидаемо начался спад.

Ранее в МИД РФ сообщили, что объем закупок странами Евросоюза российского газа вырос до 15%. Например, за первый квартал 2024 года Франция увеличила импорт ресурса из РФ с 2 до 4,4 млрд кубометров.