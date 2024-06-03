Цены на газ в Европе выросли до максимума 2023 года

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 6% и достигли максимума за полгода

В понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли на 6%, до 407 долларов за 1 тыс. куб. метров. При этом в ходе торгов они достигали максимальной отметки с конца 2023 года, сообщает РИА Новости .

По данным лондонской биржи ICE, июльские фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 9:00 по Москве у отметки 405,6 доллара за 1 тыс. кубометров (+5,7%). Ценовой минимум вырос на 3,9% и составил 398,6 доллара, а последние фьючерсы торговались по 407,1 доллара (+6,1%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 383,8 доллара за 1 тыс. кубометров.

В понедельник на торгах цены поднимались на 12,7%, до 432,5 доллара. Это максимальное значение с конца 2023 года, когда 8 декабря биржевые цены на газ в Европе достигали почти 465 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Австрия находится под угрозой лишения российского газа из-за возможной остановки платежей для крупной энергетической компании. Таким образом, «Газпром» может потерять одного из крупных европейских клиентов.