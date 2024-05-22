Bloomberg: «Газпром» может лишиться важного клиента в Европе

По данным агентства Bloomberg, Австрия находится под угрозой лишения российского газа из-за возможной остановки платежей для крупной энергетической компании, сообщает « Лента.ру ».

21 мая австрийская компания OMV отметила, что риск завершения поставок «Газпрома» в Австрию связан с «решением иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией».

В ситуации, если австрийские суды приведут в действие решение, то возможность своевременной оплаты российскому поставщику исчезнет. После такого «Газпрому» придется закрыть или существенно свести к минимуму прокачку.

Таким образом, сложности с расчетом австрийской компании могут означать для «Газпрома» потерю одного из крупных европейских клиентов, который продолжает закупать российский газ. За последние семь месяцев он закрыл более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта, рассчитанного до 2040 года.

В OMV отмечают, что не знают, будет ли исполнено решение «иностранного суда». Конкретная дата, когда может произойти данное событие, не называется.

В Австрии такая ситуация может привести только к краткосрочному росту цен на газ. Но у страны есть достаточно сформированных запасов, а также наличие альтернатив. Прогнозируется, что Австрия не столкнется с газовым кризисом вплоть до 2026 года.

Ранее стало известно, что румынская Romgaz втридорога будет продавать Молдавии российский газ с помощью посредника. Этим решением действующие молдавские власти собираются вытеснить с рынка республики российских поставщиков газа.