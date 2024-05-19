Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что румынская государственная газовая компания Romgaz, офис которой открылся в Молдавии, будет втридорога продавать гражданам республики тот же российский газ.

«Откуда у них газ? А схема простая. Нам продадут тот же самый российский, только втридорога. Потому что покупать мы его будем не напрямую, а через посредника. И румынская компания получит свою долю — за счет наших граждан», — написал молдавский оппозиционер в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что этим решением действующие молдавские власти намерены вытеснить с рынка республики российских поставщиков газа и сдать ключевые посты в экономике румынским чиновникам.

Оппозиционер добавил, что жителям Молдавии вернут доступный газ по справедливым ценам после краха нынешнего правительства.

Ранее Илан Шор заявил, что получил паспорт гражданина Российской Федерации. Таким образом, у одного из лидеров молдавской оппозиции теперь двойное гражданство.