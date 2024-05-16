Один из лидеров оппозиции Молдовы стал россиянином

Глава молдовского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что получил паспорт Российской Федерации. Подробнее об этом он рассказал в интервью блогеру Станиславу Васильеву, более известному как Стас «Ай, Как Просто!», сообщает RT .

Шор — один из лидеров оппозиции Молдовы. Интервьюер задал политику вопрос, планирует ли он получать российской паспорт. В ответ на это Шор заявил, что ранее уже подал документы и к настоящему моменту получил гражданство России.

«Поэтому сегодня я являюсь, в том числе, гражданином Российский Федерации», — сказал политик.

Ранее независимый депутат парламента Молдовы от Гагаузии Александр Суходольский заявил, что оппозиционный блок «Победа» создавали в качестве ответа на действия нынешних властей страны.