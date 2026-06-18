Burger King Russia связал рост прибыли с кризисными решениями

Директор по росту и эффективности бизнеса Burger King Russia Никита Айрапетов назвал кризис источником сильных бизнес-идей. В пандемию выручка компании падала на 80%, сообщает NEWS.ru .

Никита Айрапетов выступил на Большой сцене TECH WEEK 2026. В интервью главному редактору NEWS.ru Ольге Сабуровой он заявил, что сильные бизнес-идеи редко появляются в спокойные периоды.

«Например, в 2020 году, когда из-за коронавируса все ушли на карантин, выручка компании упала на 80%. Пандемия оказалась очень сложным периодом для нашей сферы. Рестораны закрывались, стало непонятно, что делать. Это было время рождения различных инициатив, которые позволили нам преодолеть тот период», — отметил Айрапетов.

По его словам, Burger King Russia стал выстраивать цены по сценариям поведения гостей: бизнес-ланч, поход с детьми в торговый центр или покупка для себя. Для разных ситуаций компания адаптировала чеки.

С помощью математических программ в компании рассчитали загрузку залов утром, днем и вечером, время приготовления блюд и спрос по часам. Айрапетов отметил, что лучшие решения компания принимала в ответ на большие проблемы. После пандемии прибыль выросла и к 2025 году достигла почти 100 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.