Независимый депутат парламента Молдавии от Гагаузии, член бюро партии «Возрождение» Александр Суходольский считает, что оппозиционный блок «Победа» был создан как ответ на действия нынешних молдавских властей. По его мнению, существующая политика фактически разрушает страну.

Ранее руководители нескольких оппозиционных партий Молдавии, включая Илана Шора из партии «Шор», Алексея Лунгу из «Шанса», Вадима Грозаву (Victorie) и других подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа». Церемония подписания состоялась на съезде молдавских оппозиционных политиков в Москве.

По словам Суходольского, разрыв экономических связей с Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сильно ударил по всем отраслям молдавской экономики. Это вызвало серьезные негативные последствия для страны и ее граждан.

«Три с половиной года «эффективного движения» в сторону Европы привело нашу страну к краху. Обратите внимание на любой сектор — экономический в целом, агросектор, социальный — все сегодня находится в стагнации. Мы мчимся в какую-то яму…», — сказал Суходольский в эфире радио Sputnik.

Цель оппозиционного блока «Победа» — вернуть утраченные связи и восстановить экономическое сотрудничество с Россией и другими странами ЕАЭС. По мнению Суходольского, это необходимо для обеспечения устойчивого развития Молдовы.

Кроме того, предвыборный блок «Победа» также нацелен на борьбу с коррупцией и укрепление правового государства, отметил парламентарий. Оппозиционные партии стремятся создать условия для свободных и справедливых выборов, чтобы граждане Молдовы могли свободно выразить свою волю и выбрать лидеров, которые будут работать в их интересах.