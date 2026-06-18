сегодня в 16:52

«Д*******»: водитель такси обиделся, что ему не позвонили

Россиянка Алиса в своем блоге пожаловалась на таксиста, который прислал клиентам сообщение с матом.

«Д*******, могли бы позвонить», — такое сообщение пришло клиентам от водителя.

Алиса отметила, что такая «элитная тональность» впечатляет. Она добавила, что в ответ на жалобу ей выдали промокод на 1000 рублей.

Пользователи возмутились таким обращением водителя, но в целом отнеслись к ситуации с юмором.

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