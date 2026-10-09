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Кремль опубликовал заявление Путина после разговора с Трампом

Политика

Кремля опубликовал заявление президента РФ Владимира Путина по итогам разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам Путина, большое внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений

Также разговор шел вокруг положения дел в мировой энергетике. Российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. По словам президента России, это положительно отразится на всей глобальной экономике.

Кроме того, подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и назвал его успешным.

Накануне разговор Путина и Трампа анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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