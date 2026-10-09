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Житель Подмосковья сломал член во время секса

Общество

Житель Подмосковья так переусердствовал во время секса, что сломал свое мужское достоинство и попал в больницу, сообщает Telegram-канал«Поток».

Отмечается, что 40-летний мужчина после любовных утех поступил в урологическое отделение Одинцовской областной больницы с жалобами на боль в том самом месте.

У него диагностировали у него разрыв белочной оболочки и внутреннее кровотечение. Если бы он вовремя не обратился за медицинской помощью, то ему грозила импотенция. Мужчину благополучно прооперировали и выписали.

Ранее житель Москвы стал главным героем сюжета на телевидении из-за слишком громкого секса со своей девушкой.

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