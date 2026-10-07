«Разбить голову молотком»: москвич попал на телевидение из-за громкого секса

Житель Москвы стал главным героем сюжета на телевидении из-за слишком громкого секса со своей девушкой, сообщает «Москва 24» .

Инцидент произошел в многоэтажке на северо-востоке Москвы. Жительница 6-го этажа пожаловалась полиции на соседей снизу, которые, по ее словам, слишком громко занимались любовью после 23:00. При этом представиться женщина отказалась, ответив: «Меня не зовут, я сама прихожу».

По словам молодого человека, соседка уже несколько лет каждую осень звонит в полицию, угрожает «разбить голову молотком» и жалуется на разные вещи.

Полицейские доставили в отдел всех участников конфликта. Молодому человеку выписали административный штраф до 2 тыс. рублей за нарушение тишины. Теперь возлюбленные ищут новое жилье.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.