ЦБ назвал аргументы за повышение ключевой ставки

26 июля по итогам обсуждения на заседании Банка России было решено увеличить ключевую ставку до 18% годовых. В ЦБ объяснили, почему был принят этот сценарий, сообщает пресс-служба регулятора .

Решение о повышении ключевой ставки в РФ было принято ЦБ после дискуссии об экономической ситуации. Ее участники пришли к выводу, что все неутешительные прогнозы, которые были отмечены на мартовском заседании, сбылись.

На заседании в июле стало четко понятно, что ключевую ставку надо повысить, так как для этого реализовались все факторы. Дискуссия велась только о том, насколько сильно нужно ее увеличить.

Также обсудили будущие решения. Так, на новых заседаниях будет оцениваться, стоит ли дополнительно повышать ключевую ставку. Для этого ЦБ будет смотреть на дальнейшее развитие экономики и показатели инфляции.

ЦБ обновил прогноз, который предполагает существенное повышение ключевой ставки на 2024–2026 годы. Это необходимо для стабилизации инфляции на уровне не более 4%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что снижать ключевую ставку до конца года не планируется. Она отметила, что это решение поможет справиться с перегревом экономики в РФ.