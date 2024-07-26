сегодня в 17:03

Набиуллина: снижать ключевую ставку до конца года не планируется

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что снижения ключевой ставки до конца года не планируется, сообщает РИА Новости .

В июне 2024 года в Центробанке стартовало обсуждение повышения ключевой ставки из-за ускоряющейся инфляции. Тогда она осталась на уровне 16% годовых.

А 26 июля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 18%.

По словам Набиуллиной, обновленный прогноз не предполагает ее снижения в 2024 году.

На фоне этого курс рубля в ходе торгов на Мосбирже начал снижаться.