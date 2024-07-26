Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

На заседании ЦБ РФ в пятницу приняли решение о повышении ключевой ставки с 16% до 18%, сообщает пресс-служба регулятора.

Ключевую ставку в России стали увеличивать с июля 2023 года, тогда необходимо было бороться с ускоряющейся инфляцией.

В итоге она доросла до 16%. В июне Банк России оставил ее неизменной.

Ранее первый зампредседателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов высказал мнение, что Центробанк может принять неожиданное для аналитиков решение. При этом эксперты ожидали повышения ставки, как и в прошлом месяце, когда регулятор решил все оставить как есть.