Эксперт: решение ЦБ по ключевой ставке может удивить аналитиков

Завтра ЦБ РФ будет рассматривать варианты изменения ключевой ставки. Есть вероятность того, что Банк России может принять неожиданное для аналитиков решение, заявил РИАМО первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов.

Риторика регулятора жесткая, поэтому большинство аналитиков ожидает повышение ставки как минимум на 2% — до 18%, говорит он.

«Надо сказать, что повышение ставки ожидалось уже на прошлом заседании ЦБ в июне, но Банк России в тот раз удивил аналитиков, оставив ставку на неизменном уровне. Не исключено, что такая ситуация может повториться и на ближайшем заседании», — отмечает эксперт и объясняет почему.

Дезинфляционные факторы

Сегодня на стороне ужесточения ДКП стоят цифры по текущему уровню инфляции, которые находятся чуть выше 10%. Такие высокие уровни показателя ЦБ связывает с перегревом экономики, ростом бюджетных расходов и реальных доходов населения, бумом кредитования.

Вместе с тем, на текущий момент мы имеем целый набор дезинфляционных факторов, считает Виноградов. Так, мониторинг предприятий со стороны ЦБ зафиксировал замедление экономики в июне, данные по инфляции за первые две недели июля показывают замедление роста цен, российский рубль показал пусть и не очень существенное, но укрепление с начала года, а один из основных факторов бума кредитования — льготная ипотека — завершилась 1 июля.

«Идут процессы замедления мировой инфляции, а основной наш торговый партнер Китай и вовсе борется с дефляционными проявлениями в своей экономике. Текущая ставка ЦБ в размере 16% и так на целых 6 пунктов превосходит сегодняшние показатели инфляции, что является достаточно жестким условием», — полагает эксперт.

Уровень безрисковой доходности гособлигаций

Но главный и недооцененный аналитиками в своих обзорах фактор — это текущий уровень безрисковой доходности долгосрочных (свыше 10 лет) государственных облигаций ОФЗ, который составляет порядка 16% годовых, подчеркивает он.

«Ключевая ставка — исторически довольно волатильный показатель, ее всплески, как правило, быстро сменялись снижением, купируя негативные проявления в экономике. Поэтому на ее повышение ростом доходности реагировали в основном короткие по сроку ОФЗ, а долгосрочные — придерживались все же долгосрочных трендов и показывали куда меньшую доходность. Сейчас ситуация изменилась. Именно на долгосрочные ставки ОФЗ, а не на ключевую ставку ЦБ, ориентируется бизнес при принятии инвестиционных решений», — объясняет Виноградов.

Текущие доходности ОФЗ сами по себе уже являются стоп-фактором на пути частных инвестиций в реальный сектор экономики. Можно говорить о том, что ЦБ уже добился главной цели по охлаждению экономики, а потребительское кредитование можно удерживать не ключевой ставкой, а регуляторными инициативами, что и так активно применяется Банком России, отмечает эксперт.

«Учитывая, что последствия остановки инвестиционной активности в своем проявлении в экономике имеют существенный временной лаг и могут по итогу сильно разойтись с планируемыми результатами в худшую сторону — ЦБ сейчас очень взвешенно подходит к прогнозам последствий своих действий в рамках ДКП», — уверен Виноградов.