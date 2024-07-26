Курс рубля начал снижаться на фоне решения ЦБ повысить ключевую ставку

Курс российской валюты в ходе торгов на Мосбирже почти не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 18% годовых, а позднее начал снижаться, сообщает ТАСС .

До публикации информации о ключевой ставке курс юаня был на уровне 11,725 рубля (-0,34%), потом он снижался на 0,39% (11,72 рубля). К 13:51 показатель начал расти, он находился на отметке в 11,872 рубля (+0,9%).

В пятницу Центробанк повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых.

Мосбиржа с 13 июня временно не проводит торги долларом и евро. Такое решение принято из-за введенных против нее и Национального клирингового центра американских санкций.