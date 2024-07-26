Набиуллина: экономика РФ испытала максимальный перегрев со времен кризиса 2008 г

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики за 6 месяцев 2024 года был максимальным со времен кризиса 2008 года, сообщает РИА Новости .

По ее словам, экономика максимально перегрета за последние 16 лет. Этот процесс наблюдался в первые шесть месяцев 2024 года. Перегрев выше был только перед кризисом 2008 года, который повлиял на усугубление экономического спада.

Набиуллина отметила, что факторами перегрева экономики являются инфляция, а также темпы роста зарплат. Она уточнила, что темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, но инфляция ускорялась.

Глава ЦБ также отметила, что из-за нехватки резерва рабочей силы и производственных мощностей в РФ темпы экономики могут замедлиться, но долгий период жесткой денежно-кредитной политики позволит предотвратить это.

Также, по ее словам, сохранение высоких ставок станет ответом на перегрев. Это должно охладить спрос.

Перегрев экономики — это состояние, когда объем выпуска превышает потенциальный ВВП. Темпы экономического роста при такой ситуации приобретают неконтролируемый характер, а затем начинается рецессия.