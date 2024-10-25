Трудовые мигранты в РФ тратят большую часть зарплаты на патенты и переводы домой

Исследование платформы «Мигрант Сервис» показало, что рабочие мигранты в РФ в основном тратят полученные деньги на оплату патента, на денежные переводы на родину, и, наконец, на аренду жилья и еду, сообщает Газета.ru .

Мигрант в РФ, по мнению аналитиков, тратит минимум на жилье и транспорт, а большую часть своего дохода отправляет родным домой. В основном мигранты не тратятся на медуслуги и развлечения.

Большинство мигрантов (83%) каждый месяц оплачивают патент, что становится существенной статьей расходов. При этом 47% из числа приезжих тратят на патент менее 10% своей заработной платы, а 27% рабочих — 11-20%.

Для мигранта в приоритете остается поддержка своей семьи на родине. При этом 67% трудяг отправляют деньги раз в квартал, а 41% из числа мигрантов переводит домой более половины своего дохода.

Съем жилья занимает чуть ли не основную часть бюджета мигранта. 47% опрошенных тратят на аренду 10% или меньше от своей зарплаты. Около 45% иностранцев никогда не меняют жилье, а 38% делают это 1-2 раза в год.

44% опрошенных мигрантов тратят 10% или меньше от доходов на питание.

Мигранты активно пользуются такими маркетплейсами, такими как Ozon (41%) и Wildberries (54%).

Более половины опрошенных мигрантов (52%) никогда не посещают развлекательные мероприятия, свободное время они проводят дома (15%) или выбирают более экономные виды отдыха.

В основном мигранты выбирают самолеты для полетов домой (82%). Основная часть трудяг по городу передвигается на метро (59%) и автобусе (41%), тратя на транспорт более 1,5 тыс. рублей в месяц (54%).

Более половины опрошенных (53%) никогда не обращаются за помощью медиков и вообще не тратят деньги на медуслуги (55%).

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит пять законопроектов, которые улучшат миграционную политику в России. В том числе они включат в себя ужесточение наказаний для совершивших преступление нелегальных мигрантов.