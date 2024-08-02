СМИ: США сокращают поставки газа в Европу, мешая отказу от топлива РФ

В США сокращают поставки газа в Европу, тем самым препятствуя отказу от российского топлива, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider .

Отмечается, что длительный импорт газа РФ в Европу частично обуславливается перераспределением спроса на топливо из США на другие места.

В конце июля Европа импортировала из США 1,5 млн метрических тонн СПГ, при этом импорт из РФ составил 1,3 млн тонн. В материале отмечается, что США поставляют товары туда, где больше платят, например, в Азию.

Разница в объеме поставок на континент все больше сокращается. Например, в конце января Европа импортировала из США 5,2 млн тонн СПГ, из России — 1,5 млн тонн.

Ранее независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов сообщил РИАМО, что квотирование поставок бензина на внутренний рынок и увеличение доли его продаж на бирже не остановит рост цен на топливо в рознице, поскольку сейчас нет никаких предпосылок для снижения цен, а топливная биржа не является инструментом свободной торговли.