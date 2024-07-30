Эксперт Демидов: квотирование продаж бензина не остановит рост цен на топливо

Квотирование поставок бензина на внутренний рынок и увеличение доли его продаж на бирже не остановит рост цен на топливо в рознице, поскольку сейчас нет никаких предпосылок для снижения цен, а топливная биржа не является инструментом свободной торговли, заявил РИАМО независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

В Госдуме предлагают ввести квоты на поставки бензина на внутренний рынок, а также увеличить долю продаж топлива на бирже с 13% до 20%. По мнению депутатов, эти меры должны не допустить серьезного роста цен на бензин на внутреннем рынке.

«Подорожанию бензина в рознице способствуют увеличение его поставок за рубеж на фоне роста мировых цен, что провоцирует дефицит и увеличение цен на топливо на внутреннем рынке, а также атаки украинских БПЛА на российские НПЗ, которые выводят из строя производственные мощности. Для снижения цен в настоящее время нет никаких предпосылок», — объяснил Демидов.

Что же касается биржевых торгов, то эксперт предлагает изменить их регулирование таким образом, чтобы на бирже можно было свободно торговать топливом.

«Сейчас же биржа не является инструментом свободной торговли. Большинство торгов, которые на ней проходят, заранее согласованы», — отметил аналитик.