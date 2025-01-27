СМИ: ЕС столкнулся с ростом расходов из-за отказа от российского газа

Итальянские СМИ заявили, что в европейских странах возросли расходы на энергетику из-за отказа от российского газа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на L’AntiDiplomatico.

По данным издания, в Европе возник энергетический кризис из-за остановки транзита газа из России через Украину. В связи с этим страны ЕС переходят на сжиженный природный газ (СПГ). Его основной поставщик в Европу сейчас — США.

Европейские потребители стали тратить слишком много на СПГ. Тем временем американские предприятия получают небывалую прибыль.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Италия увеличивает запасы газа. Она опасается, что топливо в ближайшем будущем будет стоить слишком дорого. Европейские страны поддерживают запасы газа для энергетической безопасности.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если не будет решен вопрос с транзитом газа. Он сообщил о готовности наложить вето на решение ЕС отправить 50 млрд евро Киеву.