Россия стала лидером в Европе по производству шоколада

Россия обогнала Швейцарию и Германию в производстве шоколада — она стала лидером в данной отрасли в Европе, сообщает Mash .

В России было произведено 2,18 млн тонн шоколада в 2024 году. В текущем году темпы производства не сбавляются. За 8 месяцев специалисты произвели почти 900 тыс. тонн кондитерского изделия.

Также РФ активно экспортирует шоколад в другие страны. Российское лакомство закупают 92 государства. Это Китай, страны БРИКС, страны Таможенного союза, Афганистан, США и т. д. Поставки туда увеличились втрое, до 61 тыс. тонн.

Главными производителями шоколада в Европе в 2025 году стали Германия, Италия, Швейцария и Великобритания. Россия, имеющая активно развивающиеся компании и увеличенное производство, стала лидирующим игроком в этой отрасли в СНГ.

Ранее стало известно, что к началу 2026 года шоколад в России может подорожать на 10-15%. Это связано с проблемами урожая в регионах-производителях — Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии.