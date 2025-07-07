До 15%: в РФ предупредили о подорожании шоколада

Доцент кафедры экономики и управления ИМЭС, кандидат экономических наук Люза Байгузина заявила, что к началу 2026 года шоколад в России может подорожать на 10-15%: это связано с проблемами урожая в регионах-производителях — Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии, сообщает Газета.ru .

«В прошлом году наблюдались проблемы с урожаем какао-бобов в ряде регионов, включая Азию и Западную Африку. Этот фактор стал причиной дефицита сырья и последующего роста цен. Так, некоторые регионы, в том числе Южный Судан, страдают от конфликтов, что негативно сказывается на производстве и экспорте какао-бобов», — сказала эксперт.

По ее словам, цены продолжат расти во второй половине 2025 года. Это обусловлено высокими расходами производителей и недостатком запасов. Однако к декабрю возможно небольшое выравнивание, полной стабилизации пока ждать не стоит.

Сейчас производители вынуждены уменьшать размеры упаковки, но сохранять цены. Это позволяет хотя бы сохранить прибыльность бизнеса при увеличении себестоимости.