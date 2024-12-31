Первые номинации на прокачку газа через Украину 1 января оказались нулевыми

Перспективы достижения соглашения о продолжении транзита газа становятся все более туманными, поскольку данные ОГТСУ демонстрируют полное отсутствие заявок на прокачку российского топлива через украинскую территорию с 1 января 2025 года, пишет ТАСС .

По информации с официального портала украинского оператора газотранспортной системы, к вечеру по московскому времени зафиксировано критическое падение номинаций через ключевую точку входа — «Суджу», расположенную в Курской области.

Стоит отметить, что второй транзитный маршрут через «Сохрановку» уже не функционирует с 2022 года — украинская сторона в одностороннем порядке прекратила его работу, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства.

Приближается срок окончания российско-украинского соглашения по транзиту газа, действующего до утра 1 января 2025 года, с установленным объемом в 40 млрд кубометров.

Примечательно, что на первые сутки грядущего года не поступило ни одной заявки на прокачку газа — как со стороны «Газпрома», так и от европейских покупателей и трейдеров. Особенно показательно отсутствие запросов на транспортировку в направлении Словакии и Молдавии.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе подорожала более чем за год до максимальных значений.