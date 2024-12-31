В Европе цена газа на бирже максимально выросла более чем за год

Биржевые данные ICE в Лондоне показывают рекордный скачок стоимости газа с конца ноября 2023 года. Февральские фьючерсы на нидерландском TTF достигли отметки в 50 евро за МВт·ч, что эквивалентно 536 долларов за тысячу кубометров при текущем курсе валют, пишет ТАСС .

Ключевым фактором роста цен, превысившего 4% за день, стали опасения рынка касательно грядущего прекращения газового транзита. Существующее соглашение о прокачке 40 миллиардов кубометров российского газа через украинские территории прекратит действие в первый день 2025 года.

Участники рынка проявляют беспокойство относительно будущих поставок, что отражается в динамике торгов на европейских газовых площадках. Текущая ситуация демонстрирует существенное влияние геополитических факторов на энергетический рынок континента.

Начиная с утра 1 января, украинская сторона прекращает прокачку газа из России. Хотя Киев выразил готовность транспортировать газ от других поставщиков по запросу ЕС, исключая российский. Президент России Владимир Путин подтвердил, что продление существующего транзитного соглашения невозможно из-за нехватки времени перед новогодними праздниками.

Впрочем, глава РФ не исключил альтернативный вариант — организацию поставок через компании-посредники из Турции, Венгрии, Словакии или Азербайджана. Таким образом, несмотря на окончание прямого контракта, газовые потоки могут быть переориентированы через третьих участников рынка.