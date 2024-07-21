Опубликован список банковских вкладов с доходностью до 20% годовых

По данным индекса FRG100 агентства Frank RG, на 17 июля средняя ставка среди 80 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком на 1 год на сумму от 100 тыс. рублей составляет 13,09%, сообщает РБК .

При этом в I декаде июля средняя максимальная ставка в топ-10 крупнейших российских банках составила 16,57%. Кредитные организации продолжают повышать доходность по сберегательным продуктам до 18-20% на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

Так, ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов и ввел депозит «ВТБ-Вклад» с максимальной доходность до 18,5% годовых сроком до 1 года с учетом надбавки «Новый вкладчик» или «Новый деньги». Также до 17,9% годовых выросла ставка по вкладу «Новое начало».

Сбербанк сохранил ставку 18% годовых по вкладу «Лучший %» при открытии вклада сроком на 8 или 9 месяцев. В Газпромбанке клиенты могут открыть вклады «Новые деньги» со ставкой 18,5% годовых и «В плюсе» с подключенным сервисом «Привилегии Плюс».

Ранее стало известно, что Центробанк РФ уже в июле планирует рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки до 17–18%. Согласно опросу, аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на текущий год до 16,8%.