ЦБ РФ рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки до 17–18%

Центробанк РФ допускает повышение ключевой ставки до 17–18% уже в июле

Центробанк РФ уже в июле планирует рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки до 17–18%. До этого на заседании в июне приняли решение сохранить ее на уровне 16%, сообщает РИА Новости .

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов сказал, что в стране инфляция подходит ближе к верхней границе прогноза — это 4,3–4,8%. Что касается прогноза, его также планируют уточнить на июльском заседании.

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что уже в следующем месяце регулятор может повысить ключевую ставку. Причем повышение может стать существенным.

Глава ВТБ Андрей Костин подчеркивал, что не видит перегрева российской экономики, но понимает Центробанк, который опасается всплеска инфляции. Он отмечал, что в настоящее время произведенная продукция, которая поступает в общество, не покрывает большие госрасходы.