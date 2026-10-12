Количество заданий на ЕГЭ в 2027 году изменится только по двум предметам
В 2027 году число заданий в ЕГЭ изменится лишь по двум предметам, остальные останутся без корректировок, сообщает ТАСС.
В вариантах КИМ по истории общее количество заданий увеличено с 21 до 22, а максимальный первичный балл вырос с 42 до 43.
В профильной математике число заданий увеличилось с 19 до 20, максимальный первичный балл за всю работу — с 32 до 33.
По остальным предметам количество заданий сохраняется на прежнем уровне.
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