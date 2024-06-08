Глава ВТБ Костин не увидел особого перегрева экономики

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перегрева российской экономики, но понимает Центробанк, который опасается всплеска инфляции, сообщает РБК .

«Мы не перешли на военную экономику, но все-таки у нас фактор большой очень стал траты на оборону, непроизводственные товары производства. Это влияет, мне кажется, на экономику», — сказал Костин на ПМЭФ-2024.

Он подчеркнул, что в настоящее время произведенная продукция, которая поступает в общество, не покрывает большие госрасходы. Также с этим связана и высокая инфляция. По словам банкира, он бы придерживался более мягкой денежно-кредитной политики, однако не критикует ЦБ.

Глава ВТБ отметил, что инфляцию необходимо держать под контролем. На сегодняшний день ничего страшного в стране не происходит, экономика все равно продолжает расти. Все жалуются на высоки ставки, однако население от них только выигрывает, а промышленность «все равно берет эти деньги».

Костин добавил, что понимает действия Банка России, который опасается всплеска инфляции, но не считает экономику перегретой.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что уже в июле регулятор может существенно повысить ключевую ставку. Она подчеркнула, что денежно-кредитные условия продолжат оставаться жесткими до снижения инфляции до необходимого уровня в 4%.