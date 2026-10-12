Школа загорелась на площади 900 «квадратов» в селе в Алтайском крае
В Алтайском крае огонь охватил здание общеобразовательной школы. На месте работают пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пожар в школе в селе Шилово Калманского района вспыхнул ночью. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание было охвачено огнем.
Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
К тушению привлечены 14 пожарных МЧС России и шесть автоцистерн. Причина возгорания устанавливается.
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