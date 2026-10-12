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Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Происшествия

На севере Москвы в жилом доме вспыхнул пожар. В результате один человек погиб, сообщает РЕН ТВ.

Возгорание случилось в квартире. Спасатели уже потушили пламя.

При этом из горящей квартиры удалось спасти трех кроликов. Еще одно животное погибло.

На данный момент на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Жильцы дома, где возник пожар, вышли во двор.

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