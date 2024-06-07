В Центробанке допустили существенное повышение ключевой ставки

сегодня в 20:41

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что уже в следующем месяце регулятор может повысить ключевую ставку, причем повышение может стать существенным, сообщает РБК .

«Мы сохраняем приверженность возвращению инфляции к 4%», — сказала глава ЦБ на брифинге по итогам заседания совета директоров.

Она подчеркнула, что регулятор допускает существенного повышения ключевой ставки в июле. Это произойдет, если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться.

Набиуллина добавила, что денежно-кредитные условия продолжат оставаться жесткими до снижения инфляции до необходимого уровня.

Ключевую ставку в России начали повышать с июля прошлого года. В пятницу Центробанк РФ на заседании совета директоров принял решение оставить ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых. Как это повлияет на экономику государства и россиян, читайте в материале РИАМО.