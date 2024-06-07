Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

На заседании Центробанка РФ в пятницу было принято решение о том, что ключевая ставка останется на прежнем уровне — 16%, сообщает пресс-служба регулятора.

Ключевую ставку в стране начали повышать с июля прошлого года, когда нужно было бороться с ускоряющейся инфляцией. Сначала ее повысили на 1 процентный пункт, но уже через месяц — еще на 3,5 процентного пункта на фоне падения курса рубля.

Осенью ЦБ РФ добавил еще 3 процентных пункта, а в конце минувшего года — еще 1 пункт. Таким образом, показатель повысился до 16%. Потом он оставался на прежнем уровне.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что с начала осени у Банка России может появиться возможность начать процесс снижения ключевой ставки.