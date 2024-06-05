Аксаков на ПМЭФ предсказал снижение ключевой ставки в РФ с сентября

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что примерно с сентября у Центробанка России может появиться возможность начать процесс снижения ключевой ставки в стране, пишет ТАСС .

«Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно, соответственно инфляция будет под контролем. Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале, то есть, начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», — подчеркнул Аксаков.

В настоящее время инфляция в стране находится на достаточно высоком уровне, поэтому пока вряд ли Центробанк РФ решится снизить ставку. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в стране запланировано на 7 июня.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что развитие искусственного интеллекта в России может хорошо повлиять на все отрасли экономики в стране. Большую пользу получат и сами граждане.