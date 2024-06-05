Герман Греф: искусственный интеллект даст импульс для развития всех остальных технологий

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф в Совете Федерации рассказал о развитии технологий искусственного интеллекта (AI) и новых возможностях, которые они открывают для всех отраслей экономики и для каждого отдельного человека.

Он отметил, что AI стремительно меняет мир, а скорость и вектор этого движения во многом будут определять технологии. Анонсы новых AI-моделей сегодня происходят каждые три недели, хотя ещё год назад релизы выходили не реже одного раза в три месяца.

Всего за год появились AI-модели, которые способны создавать реалистичное видео, а это намного сложнее, чем фото. Модели научились синтезировать голос с различными интонациями, неотличимыми от человеческих: они способны генерировать музыку, голос и текст песен в различных аранжировках.

«Ни у одной технологии нет такой преобразующей силы, как у искусственного интеллекта. Он будет менять всё: все отрасли, все сферы деятельности людей. И он даст импульс для развития всех остальных технологий. Если мы в России будем внедрять AI более-менее средним темпом, то в 2030 году эффект от искусственного интеллекта может превысить 10 трлн рублей, то есть добавить 4–6 процентных пунктов к ВВП. Остановить технологический прогресс невозможно. И наша задача — поставить на службу человеку искусственный интеллект», — отметил Греф.

Текущая скорость распространения AI даёт основания полагать, что уже через три года им будут пользоваться в каждой семье. Будущее с искусственным интеллектом приближается, и детям совершенно точно предстоит жить в уже новом мире.

«Рост эффективности и качества жизни — это всё будет налицо. Следующий шаг — это сильный искусственный интеллект, который будет делать выводы не на основе данных, которые мы в него поместили, а исходя из собственной картины мира, которую он сложил на основе тех данных, на которых произошло обучение. Такой объём данных оценивается в триллион параметров», — подчеркнул глава Сбербанка.

Греф также отметил ключевые факторы конкурентоспособности в глобальной гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Среди них: развитие инфраструктуры, использование облачных платформ, совершенствование AI-моделей и разработка прикладных решений. Ключевым элементом в этом механизме остаются талантливые люди, которые востребованы на каждом этапе.

Греф также рассказал сенаторам о развитии собственных AI-решений Сбера. Сегодня нейросетевая модель GigaChat способна не только отвечать на вопросы пользователя и поддерживать диалог, но и быстро делать краткое содержание больших документов. За последний год кардинально выросло качество генерации изображений нейросети Kandinsky, которые стали всё более фотореалистичными. Также Сбер представил Kandinsky Video — модель, способную генерировать видеоролики длиной до шести секунд по текстовому описанию и изображению.