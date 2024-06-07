Ключевая ставка ЦБ замерла на 16%: что ждет российскую экономику и россиян

Почему решение ЦБ по ключевой ставке 7 июня слабо отразится на экономике РФ, читайте в материале РИАМО.

Банк России на заседании Совета директоров 7 июня принял решение оставить ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых. Как это повлияет на российскую экономику и граждан, читайте в материале РИАМО.

Как решение ЦБ по ключевой ставке отразится на экономике России

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Сохранение ключевая ставки рефинансирования ЦБ на прежнем уровне 16% годовых никак не отразится на российской экономике, она по-прежнему будет сдерживать темпы экономического роста, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Повышение же ключевой ставки привело бы определенному замедлению темпов роста ВВП в России, добавляет он.

По мнению директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова, глобально высокие ставки — это негатив для экономики, поскольку жесткая денежно-кредитная политика непосредственно направлена на сдерживание экономического роста.

«Высокие ставки снижают активность потребителей — фокус смещается в сторону накоплений, развитие бизнеса также замедляется из-за удорожания кредитования, обслуживания долговых обязательств, невыгоды от их рефинансирования кредитов» Дмитрий Рожков директор казначейства «Цифра банк»

Почувствуют ли россияне то, что ключевая ставка останется неизменной

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На данный момент внутренний спрос остается сильным за счет роста доходов населения на фоне дефицита кадров, а также извлечения дополнительной прибыли от инвестирования (высокие ставки предполагают солидную доходность по вкладам, депозитам, а также все большая доля россиян проявляет заинтересованность к фондовому рынку), констатирует Рожков.

«Тем не менее мы полагаем, что по мере длительного удержания ставок на высоком уровне (или дальнейшего повышения) потребительская активность начнет ослабевать. В частности, в области рынка недвижимости темпы ипотечного кредитования уже замедляются, а завершение действия льготных ипотечных программ 1 июля сделает покупку жилья недоступной для большего количества россиян», — отмечает эксперт.

Если бы ставку повысили, то все заимствования в стране стали бы дороже в обслуживании, и россияне бы это точно заметили, уверен Чернов. Но ставка осталась прежней, поэтому фактически для граждан ничего не изменится, добавляет он.

Как решение ЦБ по ключевой ставке отразится на бизнесе

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Текущие условия денежно-кредитной политики в России уже не позволяют бизнесу нормально развиваться, так ключевая ставка рефинансирования в 16% годовых фактически является оградительной, ведь потребительские кредиты для расширения бизнеса по такой ставке им приходится брать под 25–30% годовых, объясняет Чернов.

«Сохранение ставки на прежнем уровне никак не отразится на бизнесе, его развитие так и будет сдержанно дорогой стоимостью заимствований» Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

Для бизнеса высокие ставки — минус, поскольку будут повышаться расходы на обслуживание долгов, могут быть пересмотрены планы по инвестиционным проектам, удлинены их сроки реализации. комментирует директор казначейства «Цифра банк».

«Глобально высокие ставки съедают часть прибыльности. С другой стороны, компании с низкой долговой нагрузкой и высоким объемом кеша на счетах будут выигрывать за счет роста ставок, повышая свои процентные доходы», — добавляет Рожков.

Как решение ЦБ 7 июня повлияет на уровень цен и курс рубля

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Жесткая монетарная политика направлена на сдерживание спроса, что должно в конечном итоге отобразится именно на замедлении темпа роста цен на товары и услуги, комментирует Рожков.

Удержание жестких монетарных условий — это фактор в пользу укрепления рубля, поскольку высокие ставки повышают инвестиционную привлекательность рублевых сбережений, отмечает эксперт.

«Курс рубля укрепился бы, если Банк России повысил бы ключевую ставку рефинансирования. Но он оставил ее на текущем уровне в 16% годовых, значит и курс рубля останется на прежнем уровне» Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

Инфляция в 2024 году меньше зависит от решений ЦБ

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Банк России предпочел подождать еще одно заседание для получения полной картины происходящего за два квартала текущего года, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Инфляция складывается выше прогнозов ЦБ. То, что она будет высокой, и что ЦБ не достигнет цели по инфляции в этом году не было секретом. Больше всего вызывает опасение то, что инфляция застыла на уровне 6% SAAR (годовая ставка с учетом сезонных колебаний — прим. ред.). Т. е. реальная ставка остается достаточно высокой 10% при 16%-й ставке, что побуждает население сберегать», — отмечает он.

Сбережения продолжат расти темпом 2+% м/м. В части кредитования действие ставки продолжает искажаться льготной ипотекой, а спрос на кредиты поддерживается растущими зарплатами и смещением спроса в слои населения с хроническим недопотреблением в прошлые годы, говорит Федоров.

«Бюджет следующего года в целом будет более сдержанным с точки зрения роста расходов по сравнению с текущим годом. Иными словами, сейчас проходим пик по инфляции, которая зависит от ЦБ в меньшей степени, чем, скажем в 2017–2019 годах», — считает экономист.

По его мнению, если инфляция усилится и/или будет продолжать держаться на текущих уровнях, регулятор может повысить ставку на 200 б. п. летом.