В Лыткарине ремонтируют Дом культуры, а в Ступине — стадион

До 2031 году в Подмосковье по народной программе «Единой России» планируют модернизировать и построить более 250 поликлиник, детских садов, 50 спортивных комплексов. В списке объектов на этот год — Дом культуры в Лыткарине и стадион в Ступино.

В лыткаринском Доме культуры «Мир» 1961 года постройки при ремонте постарались максимально сохранить первоначальный облик: трехъярусные балконы, лепнину, фрески и роспись потолков.

По словам заместителя главы Лыткарина Евгения Забойкина, работы выполнены примерно на треть: «Готовы полы, стяжка, оштукатурены стены, идет монтаж окон. Подрядчик закрывает кровлю, заканчивает усиление стропильной системы. В течение трех недель кровля должна быть полностью закрыта».

Пока идет ремонт, студии занимаются на других площадках. Многодетная мама Валерия Федотова внимательно следит за сроками ремонта: «Все мои дети прошли через стены нашего ДК. Начинали со школы раннего развития — буквально с полуторагодовалого возраста. Старший сын до сих пор занимается танцами. Очень ждем возвращения в родные стены».

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Еще один объект — стадион «Металлург» в Ступине. Это один из главных спортивных объектов округа. Его построили в 1956 году, и капитального ремонта здесь никогда не было. Сейчас фасад здания облицевали панелями, поставили новые двери и окна, идет внутренняя отделка.

Как рассказал глава Ступина, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских, после реконструкции трибуны смогут принимать около 1,5 тысячи зрителей, а узнаваемую конструкцию на трибуне сохранят и приспособят под комментаторскую.

«Ремонт здания планируем закончить в этом году, а поле — уже в следующем. Мы долго обсуждали с жителями вопрос по забору: проектировщики предлагали его снести и поставить обычный металлический. Но жители возражали. Ограждение имеет архитектурное значение — поэтому оно останется. Фонтан и скульптуры тоже сохраним», — подчеркнул глава округа.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в 2021 году, в Московской области выполнена практически полностью. В регионе построили и отремонтировали сотни социальных объектов: школ, садов, поликлиник и стадионов. В новую редакцию программы в этом году жители Подмосковья направили свыше 920 тысяч инициатив.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.