Аналитики повысили прогнозы по ставке, ВВП и инфляции в РФ

Прогноз: средняя ключевая ставка в РФ может вырасти до 16,8% в 2024 г

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,8%, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на опрос ЦБ РФ.

Опрос проводился среди 31 экономиста различных организаций с 12 по 16 июля. Согласно его результатам, прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год повысился до 15%, на 2026 год — до 10,6%, на 2027 год он составляет 8%.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год повысился до 3,2%, на 2025 год остался на уровне 1,7%, а на 2026 год повышен с 1,6% до 1,7%.

Прогноз инфляции на 2024 год также вырос до 6,5%, на 2025 год — до 4,5%, а на 2026 год остался неизменным и составил 4%.

Также аналитики спрогнозировали среднегодовой курс доллара, который в 2024 году будет держаться на уровне 90,1 рубля.

Ранее в ЦБ назвали ключевые факторы, тормозящие экономику России. По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, на это влияют нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям.