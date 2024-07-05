В Центробанке назвали ключевые факторы, тормозящие экономику России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям тормозят российскую экономику, сообщает РИА Новости .

«Конечно, на эти вопросы есть простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность, однако эти ответы ошибочны», — заявила Набиуллина в ходе выступления на финансовом конгрессе Банка России в Петербурге.

Она подчеркнула, что российской экономике удалось вернуться в «исходное состояние» благодаря резервам и антикризисным мерам. При этом смена рынков сбыта, логистики и сложности с трансграничными платежами создают «новую ситуацию», которая требует системных преобразований.

Глава ЦБ сравнила сложившуюся ситуацию с марафонской дистанции по пересеченной местности с препятствиями. По ее словам, необходимо рассчитать силы и понимать, как работать с ограничениями.

Набиуллина добавила, что ЦБ сохраняет приверженность возвращению инфляции к 4%. При этом регулятор допускает существенное повышение ключевой ставки в июле, если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться.

Ранее стало известно, что Центробанк России уже в июле планирует рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки до 17–18%.