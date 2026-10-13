В аэропортах Московского региона задержали и отменили около 200 авиарейсов

В аэропортах Московского региона зафиксированы масштабные сбои в расписании. Около 200 авиарейсов задержаны и отменены, сообщает msk1.ru .

Наиболее сложная ситуация наблюдается в аэропорту Внуково. Там отложено отправление 32 самолетов, еще 41 борт ожидает посадки, а 20 вылетов были полностью отменены.

В аэропорту Шереметьево сместилось время вылета 21 рейса. Задерживается прибытие 58 воздушных судов. При этом четыре рейса сняли с расписания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ночной атаке. В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 украинских дронов. Подавляющую часть вражеских БПЛА подразделения противовоздушной обороны перехватили на дальних рубежах, а еще 65 ликвидировали на подступах к столице.

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