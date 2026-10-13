Рэпера P. Diddy госпитализировали из тюрьмы с травмой головы

Американского рэпера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди (P. Diddy), экстренно доставили в медицинское учреждение из тюрьмы на автомобиле скорой помощи в ночь на субботу. Артиста перевезли в расположенную поблизости больницу из-за травмы головы, однако еще до наступления рассвета вернули обратно в исправительное учреждение, сообщает ТАСС .

Как пишет TMZ, музыкант находился в сознании и поддерживал контакт с окружающими. При этом точные обстоятельства получения им травмы не раскрываются.

До этого Комбса перевели в одиночную камеру на фоне обнародования в прессе сведений о его привилегированном положении в местах лишения свободы. Во время отбывания наказания в федеральной тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси артист ежемесячно тратил тысячи долларов на оплату услуг других заключенных. За денежные переводы на их тюремные счета они готовили для рэпера еду, занимались стиркой, уборкой и делали массаж.

В октябре 2025 года суд Нью-Йорка назначил Комбсу наказание в виде более четырех лет тюремного заключения по обвинению в перевозке людей с целью вовлечения в занятие проституцией. Сторона защиты настаивала на сроке в 14 месяцев, тогда как государственное обвинение запрашивало свыше 11 лет. Присяжные признали вину музыканта по двум пунктам обвинения, однако сняли статьи о вымогательстве и торговле людьми, по которым ему грозило пожизненное лишение свободы.

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