«Нафтогаз» отказался вести переговоры о транзите российского газа

Украинский «Нафтогаз» не хочет вести переговоры о продлении контракта по транзиту российского газа, сообщает РБК .

Транзит российского газа через территорию Украины осуществлялся согласно подписанному между «Нафтогазом» и «Газпромом» пятилетнему контракту, срок которого истекает в конце 2024 года.

Чтобы продлить договор, компании должны были начать переговоры. Глава украинской энергетической компании Алексей Чернышев в интервью изданию «Левый берег» заявил, что «Нафтогаз» отказался от диалога с российской стороной.

По его словам, Украина сама собирается стать экспортером газа за счет увеличения объемов добычи этого топлива на своей территории. «Нафтогаз» хочет заполнить газовые хранилища на уровне 13,2 млрд куб. м по состоянию к 1 ноября.

Транзит через Украину был единственным способом прокачки газа из России в некоторые страны Европы.

Ранее Bloomberg сообщал, что европейские страны ищут газовый компромисс с Россией и Азербайджаном. Они планировали поставлять газа из Баку через российские трубопроводы на Украине.