Страны Европы ищут газовый компромисс с Россией и Азербайджаном

Европа хочет получать газ из Баку через российские трубопроводы на Украине

Европа рассматривает вариант с поставкой газа из Баку через российские трубопроводы на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году», — пишет агентство, указывая на информацию, полученную из анонимных источников.

При этом не исключается вариант, при котором будет осуществлена закупка газа в Баку, но топливо могут подавать через российские транспортные системы на Украине.

Это позволит обойти антироссийские санкции, указано в статье.