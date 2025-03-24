Круассаны и ребрышки предложили исключить из списка социально значимых продуктов

Госдума может исключить круассаны и ребрышки из списка социально значимых

Госдума планирует пересмотреть и актуализировать список социально значимых товаров, исключив из него некоторые премиальные продукты, такие как ребрышки и круассаны, сообщает газета «Известия» .

Как отметил депутат ГД Сергей Лисовский, список социально значимых продуктов был принят в 2010 году и уже неактуален. Его пересмотр позволит стабилизировать цены на базовые товары за счет повышения цен на премиум-продукцию.

В список социально значимых сейчас входят 24 наименования, в том числе хлеб, мясо нескольких видов, молоко, овощи, фрукты и ряд других продуктов. ФАС может регулировать цены на них, если в определенном регионе отмечается рост цен на 10% и более в течение 60 дней.

Лисовский считает, что из данного списка пора исключить продукты, которые относятся к сегменту премиальных.

«Если список социально значимых продуктов будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них», — пояснил депутат.

Как отметил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, социально значимые товары — достаточно узкая категория, которая ориентирована на определенного потребителя. Производители предлагают рынку дешевые товарные позиции.