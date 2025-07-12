Троих человек спасли на Москве-реке

Спасатели Москвы за день вытащили из воды троих человек

В субботу на разных участках Москвы-реки произошли два происшествия, в которых потребовалось вмешательство спасателей, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Первый инцидент случился днем: во время патрулирования акватории экипаж станции «Озеро Бездонное» заметил потерявшего сознание мужчину 2002 года рождения, упавшего с сап-борда. Его оперативно подняли на борт, привели в чувство и доставили на берег. Несмотря на предложенную медиками госпитализацию, молодой человек отказался от дальнейшей помощи.

Вечером служба спасения предотвратила более серьезную трагедию — в Спасском затоне дежурные станции «Кировская» услышали крики о помощи и обнаружили двух тонущих женщин 1990 и 1993 года рождения.

После извлечения из воды обе были доставлены в медучреждение бригадами скорой помощи.