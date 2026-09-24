Семейную ипотеку привяжут к количеству детей и ограничат сроком с 1 октября

С 1 октября 2026 года в России изменятся условия получения семейной ипотеки. Ставка будет привязана к числу детей, а срок субсидирования льготного кредита ограничат 15 годами, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Также вводится дифференциация максимальной суммы, которая зависит от региона проживания.

Для семей по всей России будут действовать следующие параметры. Семьи с одним ребенком, не достигшим 7 лет на момент заключения договора, смогут получить кредит под 10 процентов годовых. Максимальная сумма составит 6 млн рублей.

Для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет, ставка составит 8 процентов, а максимальная сумма — 8 млн рублей. Для семей с тремя, четырьмя и пятью детьми при том же условии по возрасту хотя бы одного ребенка ставка будет снижаться до шести, четырех и двух процентов соответственно. Максимальная сумма кредита для них составит 10 млн рублей.

В столичных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — ставки по семейной ипотеке будут выше на два процентных пункта для аналогичных категорий семей. Стоимость кредита там будет варьироваться от 12 до четырех процентов годовых.

Новые правила вступают в силу с 1 октября 2026 года. Подробную информацию можно будет уточнить в банках и на портале госуслуг после официальной публикации постановления правительства.

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