Джейкоб из «Сумерек» стал отцом: у актера Тейлора Лотнера родилась дочь

Актер Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба в «Сумерках», и его супруга впервые стали родителями. У пары появилась на свет дочь, сообщает Super.ru .

Супруги поделились радостными новостями в соцсетях. Они опубликовали фотографию малышки в кроватке. Девочку назвали Леннон.

Интересно, что жену актера тоже зовут Тейлор. Поклонники шутят, что дочери пары надо было дать такое же первое имя.

Тейлор Лотнер прославился благодаря роли оборотня Джейкоба в вампирской саге «Сумерки». Также он снимался в таких проектах, как «День Святого Валентина», «Приключения Шаркбоя и Лавы», «Погоня» и т. д.

Тейлор и Тейлор вместе уже восемь лет. В 2021 году пара объявила о помолвке, а еще через год они сыграли свадьбу.

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